Американский суд впервые за 70 лет разрешил казнить женщину

13.01.2021, 8:36, Новости дня

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Верховный суд США постановил, что ранее отсроченный первый за 70 лет смертный приговор женщине может быть приведен в исполнение, сообщили в судебной инстанции.

Суд в американском штате Индиана 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора осужденной Лизе Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием, передает РИА «Новости».

Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Впоследствии суд казнь отложил до 12 января, но она могла состояться и раньше.

«Прошение о приостановлении исполнения смертного приговора… было отклонено», – сообщается в заявлении, опубликованном в блоге Верховного суда США, касательно дела Монтгомери.

Напомним, в июле состоялась первая за 17 лет казнь федерального заключенного. В тюрьме в городе Терре-Хот казнили Дэниела Льюиса Ли, члена расистской группировки, который жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку.