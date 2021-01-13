 

Американский суд впервые за 70 лет разрешил казнить женщину

13.01.2021, 8:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховный суд США постановил, что ранее отсроченный первый за 70 лет смертный приговор женщине может быть приведен в исполнение, сообщили в судебной инстанции.

Суд в американском штате Индиана 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора осужденной Лизе Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием, передает РИА «Новости».

Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Впоследствии суд казнь отложил до 12 января, но она могла состояться и раньше.

«Прошение о приостановлении исполнения смертного приговора… было отклонено», – сообщается в заявлении, опубликованном в блоге Верховного суда США, касательно дела Монтгомери.

Напомним, в июле состоялась первая за 17 лет казнь федерального заключенного. В тюрьме в городе Терре-Хот казнили Дэниела Льюиса Ли, члена расистской группировки, который жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Госдеп оценил влияние разногласий по Белоруссии на диалог РФ и США

20.08 / Рассекречен новый универсал Subaru Levorg с турбомотором 1.8

24.06 / На дома ветеранов ВОВ в регионах установили Знамя Победы

18.12 / Соединенным Штатам предрекли величайший эпидемиологический кризис

12.10 / Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 получит камеру на 108 мегапикселей

01.10 / Трамп утвердил резолюцию о финансирования правительства до 11 декабря

18.10 / Бахрейн и Израиль установили дипломатические отношения

01.09 / Генштаб Беларуси порекомендовал “не шутить с армией страны”

09.08 / В отеле с коронавирусными пациентами в Индии семь человек погибли из-за пожара

24.07 / Союз армян РФ призвал власти жестко отреагировать на ситуацию с торговой сетью «Твой дом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска