Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне

13.01.2021, 7:52, Новости дня

После того, как сторонник президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на Чака Норриса, актера заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне. Его менеджер опроверг участие Норриса в протестах.

Как информирует газета New York Post, впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью «Трамп 2020» и похожий на 80-летнего Чака Норриса человек, появилось в Instagram, однако популярным оно стало после того, как им поделились в социальной сети Twitter и подписали «Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?» (в настоящее время это сообщение удалено – прим. ВЗГЛЯД).

После того, как фотография разошлась в социальных сетях представитель актера выступил с опровержением информации о его участии в протестах в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

«Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее», –сообщил представитель актера, отметив, что артист остается со своей семьей в Техасе.

Сам актер также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах.

«Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок», – написал актер в Twitter.

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW

— Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021

Напомним, на прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.