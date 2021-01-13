 

Конгресс США потребовал от Пенса отстранить Трампа от власти

13.01.2021, 7:52, Новости дня
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Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался.

За резолюцию проголосовало 223 депутатов, против были 205. Лишь один республиканец проголосовал за резолюцию. Ни один демократ не проголосовал против, передает РИА «Новости».

Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призывала Пенса отреагировать на данную резолюцию в течение 24 часов после ее одобрения. Однако вице-президент уже сообщил о своем отказе выполнять такую резолюцию незадолго до начала голосования, передает ТАСС.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Автором резолюции стал конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который в тексте документа призвал вице-президента «немедленно использовать свои полномочия в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки <…>, чтобы объявить то, что очевидно для шокированной страны: президент не может исполнять свои обязанности». Пенса также призывают принять на себя «полномочия и обязанности и.о. президента».

Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.

Ранее в среду Пенс отказался отстранять Трампа от власти.



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