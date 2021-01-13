Стало известно о планах исключить Трампа из Республиканской партии

13.01.2021, 6:58, Новости дня

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Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл сообщил о планах исключить действующего президента страны Дональда Трампа из Республиканской партии, пишут СМИ.

Как пишет со ссылкой на источники New York Times, Макконнелл говорил коллегам, что считает Трампа виновным в правонарушениях, за которые можно вынести импичмент. По версии издания, Макконнелл рад тому, что демократы намерены отстранить Трампа от должности. Кроме того, как информирует NYT, по словам Макконнелла, вынесение импичмента Трампу облегчит исключение действующего главы США из Республиканской партии, передает РИА «Новости».

Напомним, политолог Андрей Кортунов заявил газете ВЗГЛЯД, что демократы стремятся лишить Трампа перспектив «не только на переизбрание в 2024 году, но и на серьезное влияние внутри Республиканской партии», в которой уже «наметился раскол по отношению к Трампу».