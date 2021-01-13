Помпео назвал Иран новой базой «Аль-Каиды»

13.01.2021, 6:04, Новости дня

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Глава Госдепа Майкл Помпео утверждает, что Иран стал «местом постоянного базирования» террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и «новым Афганистаном».

Он заявил, что Иран, который глава Госдепа назвал «крупнейшей страной, являющейся спонсором терроризма», стал «партнером» террористической организации «по ненависти», и эта «ось представляет серьезную опасность в том числе для континентальной части Америки». По мнению Помпео, Иран «в действительности стал новым Афганистаном в качестве нового географического центра деятельности» группировки, но если в Афганистане ее члены «прятались в горах», то «в Иране она сегодня действует под твердым прикрытием режима»

Помпео сказал, что в Иране находятся заместители нынешнего главаря организации Аймана аз-Завахири, а также заявил, что в Иране застрелили Абдуллу Ахмеда Абдуллу, занимавшего второе место в «Аль-Каиде» (запрещена в России). Помпео не сообщил, кто осуществил эту операцию, передает ТАСС.

При этом в Афганистане, как заявили в Госдепе, сейчас «намного меньше» боевиков группировки, чем было в последние десятилетия – по версии США, американская военная операция вынудила террористов искать новое пристанище, которым и стал Иран, хотя отношения между ними «поддерживались на протяжении почти трех десятилетий». Как сообщил Помпео, боевики в Иране должны «соблюдать правила режима, регулирующие пребывание группировки внутри страны». По его словам, «с 2015 года Иран также предоставил главарям «Аль-Каиды» (запрещена в России) больше свободы передвижения в стране под надзором».

Как утверждает Помпео, Корпус стражей исламской революции и спецслужбы Ирана оказывают техническую поддержку террористам, что позволило тем начать рассматривать возможность проведения «глобальных операций». Иран позволяет группировки вести сбор финансовых средств, поддерживать связь между ее участниками, утверждает госсекретарь. По его словам, США и «все свободные страны» должны «сокрушить ось Иран – «Аль-Каида» (запрещена в России)».