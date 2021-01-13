 

Лидер демократов в Сенате США сравнил Трампа с «худшими диктаторами»

13.01.2021, 5:10, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп использовал в своем выступлении «технику худших диктаторов», сообщил лидер демократического меньшинства в Сенате страны Чак Шумер.

Шумер считает, что Трамп, «обвинив других в том, причиной чего является он сам», использует «патологическую технику, применяемую худшими из диктаторов». По мнению демократа, это «Трамп является причиной злости, разделения, насаждает насилие и винит в этом других». «Это подло!» – сообщил Шумер, добавив, что Трамп «больше ни дня» не должен оставаться у власти, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп назвал свою речь на митинге перед зданием Конгресса 6 января полностью допустимой. По его словам, это было подтверждено экспертизой. Трамп обвинил демократов в «охоте на ведьм», которая может вызвать «ужасный гнев», и подчеркнул, что технологические компании лишили его возможности высказываться в соцсетях, а такие действия, по его словам, всегда ведут к ответной реакции. Он также обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества.



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