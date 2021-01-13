В Конгрессе США предложили запретить Трампу занимать государственные посты

13.01.2021, 4:16, Новости дня

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В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция о запрете действующему президенту страны Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем.

Резолюция, опубликованная на американском правительственном портале GovInfo, внесена Элеанор Холмс Нортон – законодателем без права голоса от федерального округа Колумбия. Нортон ссылается на 14-ю поправку к конституции. Третий раздел поправки запрещает занимать государственные посты тем, кто, приняв присягу, участвовал в мятеже. Документ, используя цитату из текста поправки, утверждает, что Трамп «как должностное лицо» участвовал «в мятеже или восстании против» США или «оказывал помощь или содействие врагам».

Резолюция направлена на вынесение официального «порицания» президенту США за «попытку незаконными средствами» оспорить итоги президентских выборов и «подстрекательство к мятежу». Также Трампа призывают признать победу Джо Байдена. Нортон полагает, что только порицание может «немедленно пройти» через обе палаты Конгресса и, «в отличие от импичмента, не будет задерживать повестку избранного президента Байдена в Сенате», передает ТАСС.

Отметим, что поправку приняли после Гражданской войны в США, а третий раздел нужен был, чтобы не дать деятелям Конфедерации занимать государственные посты. При том запрет может быть отмен, если за это в дальнейшем проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса. Washington Post указывает, что в поправке не прописан механизм для отстранения Трампа от должности, но ее можно использовать, чтобы помешать ему вновь занять государственный пост. Однако вопрос о ее применении должен решать суд.

Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.

Кроме того, сообщалось, что в среду в Палате представителей Конгресса состоится голосование по импичменту Трампа. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов просто не будет времени на рассмотрение этого вопроса.