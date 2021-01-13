В мире: Главные угрозы 2021 года усилят позиции России

13.01.2021, 2:28, Новости дня

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Главным полем соперничества мировых держав становится не ВПК и не космос, а фармацевтика. Российским вакцинам предстоит выдержать медийный шторм, который устроят для них на Западе. С таким предсказанием выступили авторы доклада «Международные угрозы-2021. Геополитика после пандемии», подготовленного в МГИМО. От успеха или фиаско вакцины в новом году и будет зависеть статус США, Китая и России.

Лаборатория анализа международных процессов МГИМО МИД РФ в среду опубликовала доклад на тему «Международные угрозы-2021. Геополитика после пандемии». Показательно, что в качестве иллюстрации для доклада выбрана картина Питера Брейгеля-старшего «Триумф смерти» – полотно появилось в разгар чумного мора, изменившего, как считается, пути развития Европы и всего мира.

Именно пандемии Средневековья вынудили государства создавать регулярные армии и профессиональную бюрократию – и в 2020 году мир наблюдал «действие все тех же инстинктов Левиафана: карантины, закрытые границы, мобилизация, контроль», отмечается в докладе.

Эксперты МГИМО напоминают, что предположения о том, что на первый план в борьбе с COVID-19 выйдут транснациональные корпорации и неправительственные структуры были развеяны очень быстро. Напротив, главными «агентами борьбы с пандемией» выступили институты власти великих держав – Китая, России, Соединенных Штатов, стран ЕС. Появление общей угрозы лишь подхлестнуло тенденции, которые складывались давно – «возвращение национализма, протекционизма и великодержавного соперничества с опорой на силу», полагают политологи.

Борьбу государств за преобладание можно представить и как выбор инвестиционной стратегии: «В какой актив инвестировать ресурсы, чтобы в будущем получить дивиденды? США, Китай, РФ инвестируют и в военную мощь, и в технологии. Но есть и страны, которые в качестве ключевого актива выбирают либо военную мощь (Турция), либо технологии (Германия)», – отмечается в докладе российских экспертов-международников. По их прогнозу, наступивший 2021-й «принесет первые плоды всех трех стратегий».

Россия может возглавить движение COVID- неприсоединения

Вакцины от COVID будут оставаться важнейшим инструментом в конкуренции держав, отмечают эксперты. Китай и США заставляют своих партнеров выбрать соответствующую вакцину – китайскую или американскую, указывается в докладе.

«Мы уже видели, что геополитика напрямую вмешивается в пандемию, которую влиятельные мировые игроки не воспринимают как общую беду и каждый пытается справляться с ней по-своему. То есть, национальный и корпоративный эгоизм возобладал пока над гуманитарной солидарностью» – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы авторов доклада, директор Лаборатории Андрей Сушенцов.

По мнению аналитиков МГИМО, «для РФ ставки особенно высоки». Во-первых, предъявив миру «Спутник V» и другие препараты, наша страна зарекомендовала себя в качестве лидера большой фармацевтики и биотеха. «Нас ждет медийный шторм на Западе против российских разработок», – предрекают эксперты.

«Желание «подставить ножку» или посеять сомнение в российской вакцине никуда не уйдет, поскольку разработка вакцин – это индикатор статуса страны в мире, уровня ее научно-технического потенциала, производственной базы. Такие вещи неизбежно политизируются, особенно в нынешних условиях активной геополитической конкуренции», – согласен гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Но вслед за сугубо медицинским в дело вступит и что геополитический фактор. Эксперты МГИМО считают, на фоне двуполярного американо-китайского противостояния Москва может стать лидером нового движения неприсоединения – тех стран и блоков государств, которые не готовы идти в фарватере ни Вашингтона, ни Пекина. В рамках этого движения РФ может «оказать своим партнерам существенную помощь – современными вооружениями, атомными и другими технологиями», – полагают авторы доклада. Наша страна – самый могущественный «третий» игрок в мире, отмечается в документе.

Как предполагают эксперты МГИМО, мировая фармацевтическая битва, в конце концов завершится вничью, – мировые игроки, скорее всего, пойдут на взаимное признание вакцин. «Как без него как можно говорить о восстановлении нормального международного сообщения, о поездках, медицинских паспортах?», – риторически спрашивает Кортунов.

«Международным деловым кругам нужно возвращать систему нормальных авиаперевозок, предполагающую в том числе использование российских аэропортов как транзитных», – вторит ему Сушенцов.

Украину и Польшу вновь используют как таран против России

Другие угрозы для РФ и для всего мира трудно назвать новыми. Так, с появлением в Белом доме президента Джо Байдена можно ожидать, что Вашингтон вернется к старой тактике демократов – давить на Россию через Грузию, Украину, и страны новой Европы, в первую очередь Польшу. Однако в том, что касается ядерных вооружений, не исключают эксперты, верх в команде Байдена возьмут реалисты. Они настроены на диалог с Москвой, понимая опасность дальнейшей деградации наших отношений. В частности, полагают аналитики, можно предположить, что Вашингтон даже продлит договор СНВ-3.

«Но сам Байден известен как поборник «смены режима» в России. В бытность вице-президентом он пытался указывать Путину,

выдвигать ли тому свою кандидатуру на президентских выборах. Такое не забывается… Разногласия по Сирии и Украине с командой Байдена у Москвы сильнее, чем были с администрацией Трампа», – говорится в докладе.

Кроме того, от команды демократов ожидают восстановления трансатлантических связей со Старым Светом. «Это может привести к отмене решения о выводе части американских войск из Германии, наращиванию количества и масштабов совместных учений и дополнительным поставкам вооружений в Европу», – говорится в докладе МГИМО.

Эрдогановская Турция: сила без технологий

Особое внимание авторов доклада привлекла Турция. По оценке МГИМО, турки в своем «внешнеполитическом ревизионизме» сделали ставку на военную силу, не подкрепив ее необходимыми технологическими мощностями. Прошлый год начался со вторжения турецких войск в Идлиб и завершился второй карабахской войной, по результатам которой Реджеп Тайип Эрдоган активно строит ось Анкара – Баку. По прогнозу авторов доклада, закрепившись на Каспии, Турции попытается теперь усилить свое влияние в Средней Азии.

«В Кремле без восторга смотрят на активное желание Эрдогана «застолбиться» на Южном Кавказе. Есть и много других точек возможных конфликтов: это и Украина, и Восточное Средиземноморье, и доктрина «пантюркизма», и Идлиб – здесь позиции расходятся довольно существенно. Отношения будут проблемными, но при этом, мне кажется, лидеры обеих стран – Путин и Эрдоган – понимают, что есть определенная «красная линия», которую они не должны переходить. Вопрос, насколько Эрдоган будет эти «красные линии» уважать», – подчеркивает Кортунов.

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