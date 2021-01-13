 

Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия

13.01.2021, 2:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим.

В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс».

КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления. 

Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Дмитрий Медведев призвал наказать убийц медведя на Байкале

03.07 / За сутки в Украине провели более 26 тыс. тестирований на коронавирус

11.11 / Конференция по беженцам открылась в Дамаске

17.10 / Попова высказалась за сохранение добровольной вакцинации в России

10.09 / Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

23.07 / Мнения: ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

19.10 / Воспитательница в Тульской области насильно кормила и била ребенка

27.12 / «Британский» штамм коронавируса обнаружили в Канаде

13.07 / Рада ввела государственный сбор за вылет пассажиров. Эксперты говорят, что некоторые авиабилеты могут подорожать

10.12 / “Ты порнозвезда, Эмили?”, “Сиси подросли”. Беременная Ратаковски оголилась полностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска