 

Юристы парламента Испании разрешили расследование деятельности Хуана Карлоса I

13.01.2021, 1:34, Новости дня
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Юристы Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании не против создания комиссии по расследованию возможного использования экс-главой государства Хуаном Карлосом I карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.

«Юристы Конгресса, наконец, рекомендуют принять к рассмотрению нашу комиссию по расследованию в отношении [почетного] короля», – передает ТАСС сообщение из Twittera левой партии «Подемос» («Мы можем»), которая является одним из инициаторов данного предложения.

Речь идет о сведениях, распространенных в СМИ, согласно которым Хуан Карлос I мог использовать карты, привязанные к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем. Ранее было объявлено, что экс-глава государства погасил в Испании налоговую задолженность на 678 тыс. евро.

В то же время в Испании прокурутарой Верховного суда страны проводятся два расследования в отношении Хуана Карлоса. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной. Речь идет о контракте на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка – Медина, который достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

Ранее сообщалось, что против короля началось расследование, которое сосредоточено на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств.

3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Испанский Горбачев» превзошел президента СССР.



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