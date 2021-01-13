 

Киев счел переговоры «нормандской четверки» непростыми

13.01.2021, 1:34, Новости дня
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Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине были непростыми, но конструктивными, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.

Указывается, что «стороны коснулись всех вопросов повестки дня» – от вопросов «безопасности до гуманитарных». Участники встречи подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня. Сам Киев при этом подчеркнул важность «усиления безопасной составляющей договоренностей». Стороны «обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и РФ во время саммита в Париже». Переговоры, как сообщают в Киеве, продолжатся «в пятницу, 22 января», передает ТАСС.

Напомним, амглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя переговоры, сообщил, что «похвастаться нечем», «найти окончательные решения не удалось». При этом у него «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.



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