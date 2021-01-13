ABC – «политический трюк» — Госдеп раскритиковали за решение напоследок наказать Кубу и хуситов

13.01.2021, 0:22, Новости дня

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Госдепартамент США ввёл новые ограничения в отношении правительства Кубы и повстанцев-хуситов в Йемене. Эти изменения внешней политики вызвали шквал критики в адрес уходящей администрации Дональда Трампа, которую обвинили в «лицемерии» и нецелесообразном использовании списка государств — спонсоров терроризма, передаёт ABC News.



Reuters

Госсекретарь Майк Помпео объявил о новых санкциях в отношении правительства Кубы и повстанцев-хуситов в Йемене. Эти «предпринятые в последний момент» изменения внешней политики США вызвали шквал критики в адрес администрации Дональда Трампа, срок полномочий которой заканчивается менее чем через неделю, передаёт ABC News.

Помпео вернул Кубу в список государств, спонсирующих терроризм, что влечёт за собой самые строгие ограничения. Но присвоение хуситам, контролирующим более 80% населения Йемена, статуса иностранной террористической организации будет иметь особенно разрушительные последствия для разделённой конфликтом страны, отмечает телеканал.

«Это самый настоящий дипломатический вандализм», — заявил Дэвид Милибэнд, президент и главный исполнительный директор Международного комитета спасения. По его словам, постановление Госдепа о хуситах делает работу сотрудников организации в Йемене «практически невыполнимой» и может привести к гибели мирного населения.

После почти шести лет войны Йемен переживает самый серьёзный гуманитарный кризис в мире. По данным ООН, помимо коронавируса и холеры, краха экономики, нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру страна вскоре может столкнуться с голодом.

Повстанцы-хуситы, вооружаемые Ираном, взяли под свой контроль большинство крупных городов страны с самого начала конфликта. Признанное ООН правительство теперь контролирует всего лишь несколько крупных населённых пунктов, несмотря на поддержку проамериканской коалиции с участием Саудовской Аравии и ОАЭ, которая годами бомбила Йемен.

Обе стороны обвиняют в военных преступлениях. Но администрация Трампа яростно защищала саудовскую коалицию и продавала ей оружие на миллиарды долларов в обход конгресса.

На протяжении многих лет США вводили санкции против отдельных лидеров хуситов. Однако решение Помпео выделить всё движение, официально известное как «Ансар Алла», фактически делает любое взаимодействие с ним незаконным, что затрудняет доставку международной гуманитарной помощи в Йемен, от которой зависит 70% населения.



Решения Помпео, особенно относительно хуситов, «разгневало» членов конгресса, которые обрушились с критикой на сотрудников Госдепа. Законодатели поинтересовались у чиновников ведомства, знают ли они, сколько детей в Йемене погибнут из-за этого «политического трюка».

Во время того же брифинга представители Госдепа проинформировали конгресс, что Помпео повторно включит Кубу в список спонсоров терроризма. Она была исключена оттуда в 2015 году администрацией Обамы, которая стремилась наладить дипломатические отношения с островным государством, напоминает ABC News.

Это постановление ограничивает помощь со стороны США и некоторых международных организаций, таких как Всемирный банк. Оно также криминализирует определённые виды торговли и запрещает продажу или экспорт на Кубу продукции оборонного назначения.

В своём заявлении Помпео сослался на то, что кубинское правительство принимало переговорщиков Армии национального освобождения даже после того, как Колумбия попросила экстрадировать их в связи с причастностью к теракту. Кроме того, госсекретарь обвинил Гавану в укрытии беглецов, разыскиваемых правоохранительными органами США, в том числе за убийство.

«Этими действиями мы вновь привлечём к ответственности правительство Кубы и дадим чёткий сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрыв американского правосудия», — заявил Помпео.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Грегори Микс назвал это решение «лицемерием». Особенно после того, как Трамп «спровоцировал террористическую атаку на Капитолий США» на прошлой неделе.

«Важно использовать список государств — спонсоров терроризма разумно, чтобы сохранить его серьёзность и целостность и чтобы страна никогда не добавлялась в список, если она не соответствует правовым стандартам», — добавил конгрессмен. При этом он выразил надежду, что команда избранного президента Джо Байдена оспорит решение уходящей администрации в отношении Кубы.