 

Euronews – врачи и добровольцы в Испании ведут гонку со временем в борьбе с непогодой

13.01.2021, 0:22, Новости дня
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Добровольцы в Испании третьи сутки подряд помогают муниципальным службам расчищать подъезды к больницам после рекордных снегопадов, а врачи вынуждены в мороз бросать машины и добираться до работы пешком. С помощью армии удалось расчистить две взлётно-посадочные полосы в аэропорту Мадрида. Власти заверяют, что непогода не помешает доставить в страну вакцину от коронавируса, передаёт Euronews.

Власти Мадрида уже третьи сутки ведут гонку наперегонки со временем: в минувшие выходные в испанской столице выпало до 50 сантиметров осадков. Толстый белый ковёр покрыл улицы, сделал непроходимыми дороги, перекрыл доступ к важным объектам инфраструктуры. 

С понедельника снегопад уступил место похолоданию: в Мадриде и центральных районах страны столбик термометра опустился до отметки  -8 °С. Такая погода, по данным испанского метеорологического агентства, продлится как минимум до четверга. 

ЭДУАРДО ГОМЕС, сотрудник службы по уборке снега: Мы должны как можно скорее расчистить все входы в метро. Особое внимание уделяется опасным перекрёсткам с интенсивным движением, пешеходным переходам и входам в общественные здания.

Муниципальные службы уже который день работают по усиленному графику: им предстоит расчистить 700 дорог, движение на которых затруднено. Участие в уборке снега, в основном вокруг больниц и распределительных центров розничной сети, принимают и добровольцы. 

Министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка призвал граждан без необходимости не выходить на улицы. Министр здравоохранения Сальвадор Илла в Twitter отдал дань самоотверженности и приверженности делу врачей и медработников, многие из которых бросали свои машины и проделывали многокилометровый путь пешком, чтобы всё-таки заступить на пост. 

Парализованный с пятницы Международный аэропорт Мадрид-Барахас в воскресенье вечером частично возобновил работу: с помощью армии удалось расчистить две его взлётно-посадочные полосы. Министр транспорта заверил население, что несмотря на непогоду в понедельник в Испанию, как и планировалось, будут доставлены дозы вакцины. 

Дата выхода в эфир 11 января 2021 года. 



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