В Днепропетровской области будут судить организованную группу за насилие над детьми и детскую порнографию

13.01.2021, 0:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Днепропетровская прокуратура обвиняет группу из четырех человек в том, что они 16 лет развращали детей, снимали это на видео и распространяли ролики в сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении шестерых лиц за совершение ряда преступлений против половой свободы детей.

“Злоумышленники систематически насиловали и развращали малолетних детей, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Издевательства над детьми участники группы фиксировали на видео, которые в дальнейшем распространяли в сети интернет”, – сказано в сообщении.

Среди причастных, по данным прокуратуры, были три молодые женщины (одна из них бывшая жертва насильников), которые принуждали к участию в создании порнографиии и к сексуальной эксплуатации собственных детей.

Действия трех участников группы квалифицируются по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 и ч. Ч. 4, 5 ст.301 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение малолетних, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию). Организатору группы, кроме указанных правонарушений, инкриминируется также удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего (ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре заявляют, что двое злоумышленников начали свою деятельность еще в 2002 году и постепенно привлекли к ней еще двух человек. Еще один мужчина окажется на скамье подсудимых за соучастие в изнасиловании малолетних и их общая знакомая – за развращение детей.

—