 

В 2020 году в Украине было выполнено на 57% меньше авиарейсов, чем в 2019-м – “Украерорух”

12.01.2021, 23:24, Новости дня
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В 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба “Украероруху”.

В общей сложности в прошлом году “Украерорух” обеспечил аэронавигационным обслуживанием 142 047 рейсов.

В воздушном пространстве Украины в 2020 году было осуществлено 21 102 внутренних полета (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68 870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных полета (-63,2%).

Украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

“2020 год стал беспрецедентным вызовом для авиационной отрасли Украины и всего мира из-за влияния пандемии коронавируса, и последствия кризиса придется преодолевать длительное время”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkSATSE.official/posts/5202687003089672

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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