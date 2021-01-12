В Украине 3,5 тыс. человек погибли в ДТП за 2020 год – Нацполиция

12.01.2021, 23:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине в течение 2020 года произошло более 168 тыс. дорожно–транспортных происшествий, в которых погибли 3541 человек. Об этом 12 января сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

“За 2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП – с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 974 человека получили травмы”, – заявил он.

По словам Билошицкого, основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными в 2020 году были:

превышение безопасной и установленной скорости движения;

нарушение правил маневрирования, а также проезда перекрестков и пешеходных переходов;

несоблюдение дистанции.

Он добавил, что произошло 7641 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 1198 человек и 6959 – травмированы.

Также в Украине произошло 4432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли, 3957 – травмированы.

За 2020 год в Украине, кроме прочих, случилось 1768 ДТП с участием велосипедистов. В них погибли 235 человек и 1610 – травмированы.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10222497872868139

В 2019 году по данным Билошицкого, в Украине произошло 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека и 32 736 – травмированы.

В Украине с 1 июня заработала система видеофиксации. В Нацполиции сообщали, что за полгода с момента запуска камеры зарегистрировали более 1,1 млн нарушений.

—