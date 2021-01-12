 

В Украине 3,5 тыс. человек погибли в ДТП за 2020 год – Нацполиция

12.01.2021, 23:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине в течение 2020 года произошло более 168 тыс. дорожнотранспортных происшествий, в которых погибли 3541 человек. Об этом 12 января сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

“За 2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП – с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 974 человека получили травмы”, – заявил он.

По словам Билошицкого, основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными в 2020 году были:

превышение безопасной и установленной скорости движения;
нарушение правил маневрирования, а также проезда перекрестков и пешеходных переходов;
несоблюдение дистанции.

Он добавил, что произошло 7641 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 1198 человек и 6959 – травмированы.

Также в Украине произошло 4432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли, 3957 – травмированы.

За 2020 год в Украине, кроме прочих, случилось 1768 ДТП с участием велосипедистов. В них погибли 235 человек и 1610 – травмированы.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10222497872868139

В 2019 году по данным Билошицкого, в Украине произошло 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека и 32 736 – травмированы.

В Украине с 1 июня заработала система видеофиксации. В Нацполиции сообщали, что за полгода с момента запуска камеры зарегистрировали более 1,1 млн нарушений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / В Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ

24.09 / Глава МИД Польши – ЕС нужны долгосрочные планы в отношении Белоруссии

22.07 / Китай заявил, что США потребовали закрыть консульство в Хьюстоне

03.07 / Спецпредставитель США провел переговоры с талибами

25.06 / Названа причина смерти в США младшего сына Хрущева

08.07 / Двум жителям Калифорнии предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти

21.07 / Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов

15.08 / Слова Лукашенко возмутили Украину

20.07 / Вашингтон реагирует на активность «повара Кремля» в Африке

09.07 / Россиянина нашли мертвым в Таиланде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска