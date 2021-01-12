 

Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена

12.01.2021, 22:52, Новости дня
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Сотрудники службы безопасности Конгресса США предупредила законодателей о планируемом штурме Капитолия сторонниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщили американские СМИ.

Сенаторам рассказали о готовящихся вооруженных нападениях на здания Конгресса, Белого дома и Верховного суда, пишет The Hill.

«Они (сотрудники службы безопасности) говорили о 4 тыс. вооруженных« патриотах», которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти туда». Это должна быть организованная группа, у которой есть план, верной своему делу», – цитирует издание конгрессмена-демократа Конора Лэмба.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.



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