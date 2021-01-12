 

Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России

12.01.2021, 22:52, Новости дня
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Урожай пшеницы в РФ в 2020 году оценивается в рекордные 85,3 млн тонн, сообщил Минсельхоз США в январском обзоре.

Ведомство в январе представило оценку на 2020–2021 сельскохозяйственный год, который продлится с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, то есть в обзоре идет речь об оценке урожая в 2020 календарном году. Отметим, что Минсельхоз США в своих оценках не учитывает урожай Крыма, передает РИА «Новости».

Ведомство считает урожай пшеницы рекордным, так как в 2017–2018 сельхозгоду (2017 календарном году) он оценивался Вашингтоном в 85,167 млн тонн. При этом декабрьская оценка урожая 2020 года составляла 84 млн тонн, но в январском обзоре американское ведомство заявило уже о «рекордных 85,3 млн тонн, что на 2% больше (оценки) предыдущего месяца и на 16% больше, чем в предыдущем году». 59,8 млн тонн приходится на долю озимой пшеницы, 25,5 млн тонн – яровой.

При этом Минсельхоз США снизил прогноз по экспорту российской пшеницы до 39 млн тонн с 40 млн тонн. Сокращение прогноза связано с введением правительством РФ экспортной квоты на зерно и пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года. 

В обзоре минсельхоза США говорится, что «Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в сезонах 2017–2018 и в 2018–2019 и, как ожидается, вернется к тому, чтобы снова стать лидирующим экспортером в сезоне 2020–2021, несмотря на эти новые меры, искажающие торговлю, которые оказали давление на рост мировых цен».

Напомним, российская Федеральная служба государственной статистики сообщила, что РФ в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в отечественной истории после рекордного 2017 года. Ожидается, что валовой сбор пшеницы также станет вторым по величине в истории. По предварительной оценке Росстата, валовый сбор пшеницы в РФ в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн. Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу.



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