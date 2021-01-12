 

Собчак сменила имидж, назвав себя “чмом в толстовочке”

12.01.2021, 22:30, Новости дня
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Российская телеведущая Ксения Собчак 12 января в Instagram Stories разместила селфи, на котором запечатлена по пояс в голубой толстовке и белом пуховике.

“Ходить чмом в пуховичке и толстовочке иногда очень приятно”, – подписала она снимок, поставив хештег “отдыхаю от костюма”.

Скриншот: xenia_sobchak / Instagram

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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