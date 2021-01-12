ГБР начало досудебное расследование возможного присвоения 900 млн грн “ПриватБанка” Рожковой и Дидковским – СМИ

12.01.2021, 22:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления – речь идет о возможном присвоении 900 млн грн “ПриватБанка” замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и собственником украинской юридической компании “Астерс Консалт” Алексеем Дидковским, пишут “Українські новини” со ссылкой на письмо ГБР в адрес общественной организации “Общественный комитет национальной безопасности”.

Агентство отмечает, что деньги были потрачены на услуги юристов.

“Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям. – “ГОРДОН”), и начато досудебное расследование в уголовном производстве №62020000000001029″, – цитируют журналисты письмо.

“Общественный комитет национальной безопасности” обратился в ГБР с просьбой расследовать, была ли завышена стоимость юридических услуг “Астерс Консалт” по договору с “ПриватБанком” и причастны ли к этому сотрудники НБУ.

По данным общественной организации, расходы “ПриватБанка” по контракту с компанией AlixPartners с 2017 года составили 265 млн грн, а с “Астерс Консалт” – около 700 млн грн.

“Мы считаем, что в действиях должностных лиц НБУ, директора и собственника ООО “Астерс” и ООО “Астерс Консалт” Дидковского Алексея Владимировича, Рожковой Екатерины Викторовны и других должностных лиц НБУ и “ПриватБанка” есть признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, в особо крупных размерах. – “ГОРДОН”), ч. 2 ст. 364 УК Украины”, – сказано в обращении “Общественного совета национальной безопасности”.

Сразу после национализации “ПриватБанка” государство выбрало для защиты американскую фирму AlixPartners, которая работает на международном рынке с 80-х годов и хорошо известна в профессиональных кругах, отмечают журналисты. Эта фирма выбрала себе подрядчика в Украине – “Астерс Консалт”, но с 2018 года “ПриватБанк” и НБУ решили подписать прямые контракты с украинской компанией, сообщал в декабре 2020 года “Обозреватель”.

—