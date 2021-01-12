“Начали выпадать зубы, я с собой их принес”. Фигурант дела Шеремета Антоненко пожаловался на условия пребывания в СИЗО

12.01.2021, 22:30, Новости дня

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Во время заседания Шевченковского райсуда Киева 12 января прокурор Михаил Тишин приобщил последние 11 из 26 томов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Общественное.

Один из фигурантов дела Шеремета, музыкант и доброволец Андрей Антоненко во время перерыва рассказал журналистам об ухудшении состояния здоровья.

“У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все – последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия”, – заявил он.

Следующее заседание по делу состоится 19 января. На нем суд перейдет к исследованию томов, говорится в сообщении.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатейство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу.

“Сказывается это содержание. Ну, у меня проблемы с сосудами, а сейчас начались проблемы с ногой. Мне когда-то еще оперировали ноги. Тромбофлебит глубоких вен. Я не могу это объяснить, я не врач. И в груди начинает что-то болеть. Все как-то внезапно. Да и какое может быть моральное состояние у человека, который год находится в СИЗО?” – говорил он.

Врач Владислав Горбовец, который оперировал Антоненко в 2016 году, рассказывал, что осложнения болезни могут привести к смерти музыканта.

“Может быть развитие трофических язв. С тех пор, как он в СИЗО, все мои усилия насмарку. И я даже не о венозной недостаточности. Там очень много проблем. Мне было обидно видеть его в том состоянии, которое я увидел. В случае наступления осложнений, например, тромбофлебитов, возможен летальный случай. Не обязательно, но такая угроза есть”, – рассказал он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности… решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие. Юрист Леонид Маслов (один из защитников Антоненко) предположил, что 22 мая расследование будет завершено.

“Слідство.Інфо” 21 мая также сообщало, что следователи получили “указание сверху” как можно скорее закончить расследование в отношении предполагаемых исполнителей.

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