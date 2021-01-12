Дочь Заворотнюк показала младшего брата

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12.01.2021, 20:46, Новости дня
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Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна Заворотнюк 12 января, отвечая на вопросы подписчиков в  Instagram Stories, заявила, что не знает, как ее 20-летний брат Майкл Заворотнюк окончил школу.

“Это одному Майклу известно”, – написала она, разместив фото брата, на котором он запечатлен в очках и с гитарой.

Скришот: anna_zavorotnyuk / Instagram

Рассказывая о своем образовании, Анна Заворотнюк отметила, что окончила частный университет Pace University в Нью-Йорке.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram

Анна Заворотнюк (1996) – старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которую актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У Анны есть родной младший брат Майкл (2000). 

Анна и Майкл – дети актрисы от первого брака. Фото: anna_zavorotnyuk / Instagram

В 2018 году Заворотнюк в третий раз стала мамой, родив в браке с фигуристом Петром Чернышовым дочь Милу.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

В ноябре 2020 года Анна Заворотнюк заявила, что ее мать – настоящий борец, которому под силу преодолеть болезнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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