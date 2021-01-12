Министр Кабмина Немчинов: В Украине одни из наиболее мягких карантинных ограничений

12.01.2021, 20:46, Новости дня

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Украина относится к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, заявил министр Кабмина Украины Олег Немчинов. Об этом он написал в Facebook.

Министр отметил, что ввиду рисков распространения нового штамма COVID-19 и перегрузки медицинской системы в ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Он опубликовал инфографику от Центра экономического восстановления, согласно которой самый суровый карантин сейчас в Италии – в стране действует общенациональный локдаун и комендантский час.

“Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета. Также в нем – Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция”, – написал он.

Фото: Центр Економічного Відновлення / Facebook

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что посуда, игрушки и одежда не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило бы к тому, что украинцы посещали бы магазины, чтобы приобрести эти товары.

Степанов сказал, что уменьшение числа людей, которые одновременно будут находиться в магазинах, снизит вероятность передачи коронавирусной инфекции. По его словам, ограничение продажи товаров приведет к тому, что в супермаркете “будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости”.

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