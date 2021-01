Зеленский пригласил Маска в музей космонавтики в Житомире

12.01.2021, 20:46, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского миллиардера, главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики имени конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева в Житомире. Об этом глава государства написал сегодня в Twitter.

Президент перепостил твит Маска от июля 2020 года, в котором бизнесмен сообщил, что разговаривал с семьей Королева, и назвал ученого “одним из лучших”. Зеленский согласился с этим утверждением и отметил, что сегодня день рождения Королева, отметив, что тот был великим украинским ученым.

“Хочу пригласить его давнего поклонника @elonmusk в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева”, – написал Зеленский.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

В июле прошлого года Маск рассказал, что пообщался с членами семьи Королева.

Ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире. Он руководил организацией и запуском первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Королева называют основоположником практической космонавтики. В 1938 году он был обвинен в контрреволюционной деятельности и пробыл в лагерях до 1944 года. С 1958 года он возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством были запущены первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

