“Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди”. Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков

12.01.2021, 20:46, Новости дня

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Отдыхающая вместе с семьей на Мальдивах украинская певица Оля Полякова 12 января в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в коричневом купальнике и белой тунике.

“Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!” – подписала она.

“Нам артистам сейчас так тяжело, так тяжело! Государство нам совсем не помогает, концертов нет, мы теряем огромные деньги”, – и после этих слов едем на Мальдивы! Всем бы украинцам ваше “тяжело”, – отреагировали на отпускные снимки артистки ее фолловеры.

“Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: “10-ти артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?” Так понятно?Злые, неслышащие никого, кроме себя, люди”, – ответила на комментарий подписчиков певица.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В мае 2020 года она заявила, что украинский шоу-бизнес из-за карантина откатится на 15 лет назад.

“Не забывайте, что за спинам звезд еще существует целый огромный сектор людей, которые сейчас страдают от безработицы. Это танцоры, музыканты, аранжировщики, осветители, звукорежиссеры, постановщики шоу, музыкальные коллективы. Все эти люди остались без работы… Все эти творческие прекрасные люди, которые десятками лет получали свою творческую профессию, будут вынуждены сменить профессию, уйти в курьеры, доставщики, таксисты или, если им повезет, может, они уедут по профессии работать за границу”, – подчеркнула тогда артистка.

3 сентября 2020 года Полякова принимала участие в митинге под Кабинетом Министров Украины в Киеве в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов организаторам.

В октябре певица спрогнозировала, что границы будут закрыты до 2022 года.

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