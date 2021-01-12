 

“Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди”. Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков

12.01.2021, 20:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отдыхающая вместе с семьей на Мальдивах украинская певица Оля Полякова 12 января в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в коричневом купальнике и белой тунике.

“Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!” – подписала она.

“Нам артистам сейчас так тяжело, так тяжело! Государство нам совсем не помогает, концертов нет, мы теряем огромные деньги”, – и после этих слов едем на Мальдивы! Всем бы украинцам ваше “тяжело”, – отреагировали на отпускные снимки артистки ее фолловеры.

“Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: “10-ти артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?” Так понятно?Злые, неслышащие никого, кроме себя, люди”, – ответила на комментарий подписчиков певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В мае 2020 года она заявила, что украинский шоу-бизнес из-за карантина откатится на 15 лет назад.

“Не забывайте, что за спинам звезд еще существует целый огромный сектор людей, которые сейчас страдают от безработицы. Это танцоры, музыканты, аранжировщики, осветители, звукорежиссеры, постановщики шоу, музыкальные коллективы. Все эти люди остались без работы… Все эти творческие прекрасные люди, которые десятками лет получали свою творческую профессию, будут вынуждены сменить профессию, уйти в курьеры, доставщики, таксисты или, если им повезет, может, они уедут по профессии работать за границу”, – подчеркнула тогда артистка.

3 сентября 2020 года Полякова принимала участие в митинге под Кабинетом Министров Украины в Киеве в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов организаторам.

В октябре певица спрогнозировала, что границы будут закрыты до 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Помпео пригрозил санкциями всем поставщикам оружия в Иран

29.12 / Врачи коронавирусных отделений рассказали, как отметят Новый год

02.01 / 1 января вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

13.07 / Погребинский рассказал о дипломатической игре Киева против Москвы

13.07 / Handelsblatt – победа Дуды — разочарование для всех, кто надеялся на возвращение либерализма в Польше

04.12 / Песков ответил на вопрос, кто «главный» в Карабахе

09.12 / “Бесстрашный пацанчик”. Пресняков показал, как его пятилетний сын катается на лыжах в горах

07.08 / В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

21.12 / Новый кроссовер Jeep Cherokee покинул российский авторынок

23.12 / Жар, потеря обоняния и давление. Россияне жалуются на побочные эффекты вакцины “Спутник V”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска