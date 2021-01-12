В РФ появилась первая женщина-машинист электрички

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12.01.2021, 20:44, Новости дня
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Первая в РФ женщина-машинист электропоезда крупнейшего в РФ пригородного перевозчика, «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), вышла в рейс в Москве, сообщила компания.

«Елена Лысенко-Салтыкова успешно совершила свою первую поездку в качестве машиниста пригородного поезда на Киевском направлении. Рейс состоялся во вторник, 12 января, по маршруту Киевский вокзал –  Новопеределкино», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЦППК.

Лысенко-Салтыкова была принята на должность помощника машиниста ЦППК в 2018 году. Право управлять пригородным поездом она получила летом 2019 года и около 1 года проходила закатку. В конце декабря 2020 года она прошла проверку на знание конструкции электропоезда, руководящих инструкций и действий в нестандартных ситуациях.

По словам Лысенко-Салтыковой, она очень долго ждала этот момент и понимает всю ответственность, возложенную на нее.

Родилась Лысенко-Салтыкова 19 мая 1995 на Украине. Родители работают в авиации. В 1999 году семья переехала в Россию. Пять лет Лысенко-Салтыкова занималась на Московской детской железной дороге. В 2013 году закончила среднюю школу №8 города Жуковский. Обучалась на помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, слесаря подвижного состава. Работала на участке текущего ремонта тепловозов (компания «ТМХ-Сервис») бригадиром, специалистом по замерам и слесарем. Прошла обучение по специальности машинист электропоезда, также закончила Школу машинистов. С 2018 года работает в ЦППК помощником машиниста электропоезда. Летом 2019 года стала первой женщиной в современной России, получившей права на управление электропоездом.

Согласно приказу Минтруда, с 1 января 2021 года женщинам разрешено работать машинистами электропоезда.

Ранее сообщалось, что женщины-машинисты вышли на Филевскую линию метро Москвы, обучение длилось почти год, из 25 девушек права получили только 12.



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