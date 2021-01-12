 

Россия выразила готовность обсудить с США ограничения на развернутые ядерные боезаряды

12.01.2021, 20:44, Новости дня
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Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны, а также географические ограничения на развертывание систем ПРО, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Наш подход заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства.

По его словам, «мы должны учитывать количественные и качественные аспекты баланса сил между Россией и США. «Таким образом, мы обозначили готовность обсуждать ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны. А также количественные и географические ограничения на развертывание систем ПРО».

Ранее посол заявил, что Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.

Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.



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