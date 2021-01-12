 

В 2020 году метро Киева воспользовались почти в два раза меньше пассажиров, чем в 2019-м

12.01.2021, 18:58, Новости дня
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В 2020 году метро Киева воспользовались почти в два раза меньше пассажиров, чем в 2019-м. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, в прошлом году столичной подземкой воспользовались 279,484 млн пассажиров, что на 215,816 млн меньше, чем годом ранее.

“Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция “Академгородок”. За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является “Лесная” – 11,56 млн пассажиров”, – сказал Густелев.

Он отметил, что меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции “Днепр” – 555 тыс. В целом “красной” линией киевского метро воспользовались 114 млн человек.

“Синяя” ветка – вторая по загруженности. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Наиболее загруженная станция – “Минская” (9,3 млн пассажиров), наименее загруженная – “Почтовая площадь” (2,6 млн).

“Зеленой” линией за год воспользовались 67,8 млн человек. Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станциях “Лукьяновская” (7,8 млн) и “Выдубичи” (6,7 млн). Меньше всего на этой линии пассажиры пользовались станцией “Красный хутор” – 1,05 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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