Эксперт: Конкурс политологов открывает в предвыборный год молодым специалистам новые перспективы

12.01.2021, 18:02, Новости дня

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«Это прекрасная возможность роста, отличный социальный лифт для всех молодых специалистов, которые задействованы в сфере общественных проектов», – сказала газете ВЗГЛЯД нижегородский политолог Татьяна Баранова. Такое мнение она высказала о старте Конкурса политологов, о котором объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Я сама решила принять участие в конкурсе, поскольку это прекрасная возможность роста, это шанс перенять ценный опыт. Ведь проект предполагает закрепление за участником наставника, который сам уже добился результатов в сфере политики, например, в проведении избирательных кампаний», – сказала Татьяна Баранова, руководитель нижегородского молодежного отделения Российского общества политологов, специалист Института международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета.

По итогам конкурса, помимо новых знаний, победители получат еще и перспективу трудоустройства на интересные должности, уверена Баранова. «Во-первых, можно будет попробовать себя в сфере общественной экспертизы и политической аналитики. Во-вторых, можно стать менеджером одного из проектов, которые действуют сейчас под эгидой региональных властей. Это, в том числе, конкурсы общественно значимых дебатов, кейс-чемпионаты – соревнования, во время которого участники в командах решают политические и политтехнологические задачи. Третье направление – чисто политическое, возможность участвовать в избирательной кампании в качестве политконсультанта», – перечислила Баранова.

Политолог не считает простым совпадением тот факт, что конкурс стартует в год выборов в Государственную думу. «Мне кажется, это связано с тем, что сейчас вообще делается ставка в основном на молодое поколение, на поиск тех, кто сможет быстро взять на вооружение опыт старших коллег. Об этом говорит и опыт других конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», проектов Росмолодежи», – считает молодой политолог.

Во вторник первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов, участники которого смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов.

«Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса – АНО «Россия – страна возможностей», – сказал Кириенко. По его словам, при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, который применяется в других проектах платформы «Россия – страна возможностей». «Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», – подчеркнул Кириенко.

Участники Конкурса политологов смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов, «поскольку конкурс запускается в январе, планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги». В сентябре 2021 года пройдут, в частности, выборы в Госдуму. «Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», – сказал первый замруководителя администрации президента.

Кириенко подчеркнул, что победители получат возможность поработать с наставниками конкурса, в числе которых российские ученые и практики в сфере политологии и смежных специальностей. Кроме того, для победителей предусмотрена специальная программа обучения.

Дмитрий Тихов, член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы», считает идею конкурса актуальной. «Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы избежать в РФ тех ситуаций, которые сложились в прошлом году в других странах – начиная от Белоруссии и заканчивая США. Причем, обратите внимание – это страны с разным уровнем демократии, однако некоторые события там оказались схожими. Стало ясно, что уровень политической культуры и уровень профессионализма политтехнологов должен быть очень высоким», – полагает Тихов.

«Нужны новые свежие головы, новые технологии, нужны новые креативщики. Причем не только в электоральные циклы, но и в межвыборный период. С их помощью действующие политики смогут более четко понимать ситуацию в стране. Этот конкурс должен дать нам эти новые имена, новых грамотных и перспективных специалистов, которые будут поднимать уровень демократии в России», – надеется член Общественной палаты.