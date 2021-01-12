В Соединенных Штатах нашли необычный способ получения нанографита

12.01.2021, 17:18, Новости дня

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Нанографит при помощи агрегата, который по принципу действия очень похож на микроволновую печь, удалось получить американским ученым. По информации компетентного источника, сырьем для этого ценного материала стала обычная угольная пыль.

Как пояснили сотрудники Университета Вайоминга, обычная микроволновка для этого также сгодится. В нее всего лишь нужно положить угольную пыль, завернутую в фольгу из меди.

Затем этот сверток нужно поместить в стеклянный сосуд, наполненный смесью водорода и аргона. Реакция происходит при температуре 990 градусов, которую необходимо поддерживать четверть часа. После этого остается только вынуть полученный нанографит и использовать его по назначению.