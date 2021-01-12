“Это хитяра”, “Взяла на заметку”. Никитюк в белье показала, как ей делают талию
12.01.2021, 16:16,
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Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила 12 января в Instagram ролик, показав, как ей делают талию, перетягивая кожу с живота в район спины.
Для наглядности Никитюк позирует в кадре в черном белье.
“Так и работаем. Держите лайфхак”, – написала она.
“10 раз пересмотрела, это хитяра”, – отреагировали на ролик фолловеры.
“Взяла на заметку”, – прокомментировали публикацию подписчицы.
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Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача “Орел и Решка”, ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы “Хто зверху?” и “Le Маршрутка” на “Новом канале”.
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