“Это хитяра”, “Взяла на заметку”. Никитюк в белье показала, как ей делают талию

12.01.2021, 16:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила 12 января в Instagram ролик, показав, как ей делают талию, перетягивая кожу с живота в район спины.

Для наглядности Никитюк позирует в кадре в черном белье.

“Так и работаем. Держите лайфхак”, – написала она.

“10 раз пересмотрела, это хитяра”, – отреагировали на ролик фолловеры.

“Взяла на заметку”, – прокомментировали публикацию подписчицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача “Орел и Решка”, ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы “Хто зверху?” и “Le Маршрутка” на “Новом канале”.

—