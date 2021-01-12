 

Раскол в американском обществе помогает Китаю и России ослаблять весь западный мир

12.01.2021, 15:26, Новости дня
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В нынешней ситуации США напоминают Индию, которая некогда была богатейшей страной, но из-за внутренних политических конфликтов превратилась в колонию Великобритании, уверен автор The Times Мэтью Сайед. По его мнению, если американский народ не сплотится перед угрозой, которую несут Китай и Россия, весь Запад — а не только Америка — ослабеет ещё больше.


Reuters

В экономическом смысле Америка остаётся очень сильным государством, однако в политическом аспекте она обладает слабостями, характерными для империи, переживающей упадок. Как считает колумнист The Times Мэтью Сайед, не стоит концентрироваться на относительно немногочисленной группе людей, которые прорвались в здание Капитолия, поскольку гораздо более существенными являются результаты исследований, проводившихся среди американцев, которые показывают, как во многих уголках страны приверженность узким фракционным интересам вытеснила собой верность республике как таковой.

В связи с этим автор проводит параллели с родиной его предков — Индией, на долю которой в 1700 году приходилось 24% глобального ВВП, однако будучи формально единым государством, она была поделена на множество областей, правители которых были готовы поставить свои собственные узкие интересы выше интересов страны. В результате относительно небольшой армии Великобритании удалось покорить большую и процветающую страну и превратить её в колонию.

Результаты исследования, проведённого компанией YouGov, показали, что 45% избирателей-республиканцев поддержали штурм Капитолия. Однако, продолжает Сайед, самое страшное заключается в том, что это просочилось уже и в круги политической элиты. Более половины республиканцев в палате представителей проголосовали за то, чтобы аннулировать результаты президентских выборов, и это случилось в ходе голосования, которое состоялось уже после штурма здания конгресса США.

Всё это, по мнению автора британского издания, играет на руку Китаю и России, которые не могут сойтись на поле боя с внутриамериканскими фракциями, чтобы завоевать страну, как это сделал с Индией британский генерал Роберт Клайв, однако они поступают не менее эффективным способом: они разобщают людей не с помощью оружия, а с помощью ботов.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин достаточно коварны, чтобы знать, что империи — от Рима и первых исламских халифатов до китайских династий и Моголов — зачастую рушатся изнутри. Они дразнят нас, раздувают наши разногласия в надежде, что Запад — а не только Америка — ослабеет ещё больше», — пишет автор The Times.

По его мнению, в этом виноват Дональд Трамп, который хотя и громко заявил о той угрозе, которую для Запада несёт Коммунистическая партия Китая, но одновременно с этим ослабил те институты, которые требуются для противостояния этой угрозе. Трамп, пишет Сайед, «злоупотреблял своими президентскими полномочиями, подорвал диктатуру закона и расколол западный альянс». Кроме того, несколько месяцев убеждал своих избирателей в том, что результаты выборов будут сфабрикованы, а затем, когда он проиграл, он мобилизовал свою базу против собственного народа. 

«В Евангелии Христос сказал, что дом, разделённый враждой, не устоит. Авраам Линкольн процитировал эти строки в своей знаменитой речи 1858 года, когда Америка тоже приблизилась к тому, чтобы разорвать себя на части. Происшествия последних нескольких дней можно воспринимать как тревожный сигнал. Все фракции, как внутри, так и между свободными обществами, должны это запомнить: если мы не будем держаться вместе, нас уничтожат по одиночке», — заключает автор материала. 



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