Из-за беспорядков в Вашингтоне крупный бизнес оставил политиков без пожертвований

12.01.2021, 15:26, Новости дня

На фоне штурма вашингтонского Капитолия крупнейшие банки США JPMorgan и Citigroup решили приостановить пожертвования, идущие на нужды американских политиков обеих партий, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, ряд компаний США остановил финансирование республиканских политиков, которые мешают переходному периоду и оспаривали результаты выборов после начала беспорядков в Вашингтоне.



Reuters

На фоне беспорядков в Вашингтоне два крупнейших банка США, а также ряд других корпораций заявили, что приостанавливают или отправляют на пересмотр свою программу пожертвований в комитеты политических действий (PAC), пишет The Wall Street Journal.

JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. заявили, что приостановят все пожертвования республиканцам и демократам, идущие по каналам PAC в ближайшие месяцы. Другие же компании (например, Blue Cross Blue Shield и Marriott International Inc.) заявили, что пока не будут жертвовать средства тем республиканцам, которые выступали против победы избранного президента Джо Байдена после штурма Капитолия.

На подобные шаги американский бизнес пошёл на фоне попыток ряда компаний и их руководителей найти способ гарантировать мирный процесс передачи власти. При этом некоторые из них призывали к снятию Дональда Трампа с президентского поста на основании 25-й поправки к Конституции или импичмента.

Такая стратегия американских компаний, как считает The Wall Street Journal, может говорить об ускорении тренда по ограничению или более подробному декларированию политических расходов крупных компаний.

По словам главы отдела социальной ответственности JPMorgan Питера Шера, этот крупнейший банк США принял решение отказаться от участия в политической жизни на шесть месяцев из-за нарастающего политического кризиса после насилия в Капитолии, которому сопутствуют также кризисы в области здравоохранения и экономики.

«Предприниматели, политические и гражданские лидеры прямо сейчас должны сосредоточиться на оказании и регулировании помощи тем, кто испытывает в ней отчаянную нужду прямо сейчас, — отметил он. — Потом у нас будет достаточно времени на политические кампании».

Между тем, по некоторым данным, за избирательный цикл 2019—2020 годов PAC JPMorgan собрали на нужды кандидатов на политические посты федерального уровня около $900 тыс. Что же касается PAC Citigroup, то за тот же цикл на те же нужды они передали около $740 тыс. При этом оба банка финансировали в большей мере республиканцев, а не демократов.

По словам одного источника газеты, JPMorgan начал обсуждение подобных шагов несколько дней назад. В результате заморозка всех пожертвований на политические цели даст банку время подумать о своих будущих действиях на этом фронте.

Вместе с тем, официальный представитель производителя устройств медицинского назначения Boston Scientific Corp. заявил, что деятельность в рамках политического финансирования через PAC будет приостановлена на неопределённый срок на фоне напряжённой обстановки.

Кроме того, ранее стало известно, что на фоне штурма Капитолия три компании — медицинская страховая фирма Blue Cross Blue Shield Association, Commerce Bancshares Inc. и гигант гостиничной сферы Marriott — заморозят пожертвования законодателям, которые мешают переходному периоду.

Тем не менее некоторые главы компаний сообщили, что пока не планируют менять свои программы по политическому финансированию. «Я об этом пока не думаю, — отметил генеральный директор Insperity Inc. Пол Сарвади, который направлял свои пожертвования республиканцам. — Я думаю, что компаниям идёт на пользу, когда они больше думают и меньше реагируют на внешние раздражители».

В то же время очень многие американские компании в последние годы столкнулись с растущим давлением со стороны инвесторов и акционеров насчёт политических расходов. Начиная с 2004 года 200 компаний, входящих в S&P 500, получили от своих акционеров, стремящихся ограничить политические расходы компании или улучшить порядок их декларирования, ряд соответствующих предложений.

Главная причина подобных настроений — это возможная негативная реакция общества в том случае, если финансируемый кандидат начнёт выражать взгляды, противоречащие либо настроениям населения, либо же декларируемой позиции самой компании.