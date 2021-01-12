 

Маск по-русски назвал конструктора Королева «великолепным»

12.01.2021, 15:20, Новости дня
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Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, написал основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

На странице Роскосмоса в Twitter появилось сообщение о том, что 12 января «ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королева».

«На Красной площади прошла церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королева (…) Воздать почести конструктору собрались представители Роскосмоса и ее предприятий, семья Сергея Павловича, отряд космонавтов и ветераны РКК «Энергия», – говорится в постах госкорпорации.

«Он был великолепен», – написал Маск в комментариях.

Он был великолепен

— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021   

Напомним, в июле Маск сообщил, что провел разговор с семьей Сергея Королева.

Сергей Королев родился 12 января 1907 года. Под его руководством Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, первая автоматическая станция достигла Луны, был совершен первый выход человека в открытый космос.



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