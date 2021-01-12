Итальянский ученый нашел способ экономии вакцин от COVID

12.01.2021, 15:20, Новости дня

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Директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор Джузеппе Ремуцци предложил делать вторую прививку от COVID-19 через 120 дней после первой, чтобы защитить от коронавируса большее число людей.

«Лучше вакцинировать большое число людей одной дозой, чем небольшую выборку двумя дозами. Можно предположить, что повторный укол надо делать не ранее, чем через 120 дней. Уровень защиты, обеспечиваемый первой дозой вакцины, и так очень высок», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По его словам, недавние научные исследования относительно вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, показывают, что практически все заражения коронавирусом происходят в первые 10-12 дней после первого укола. После этого защита от заражения достигает очень высокого уровня, вплоть до 90%.

Это не означает, что вторую инъекцию вакцины делать не нужно, подчеркнул Ремуцци. «Однако не очевидно, что повторный укол, сделанный сразу или через несколько месяцев, даст различный результат. На мой взгляд, когда начнется самая настоящая кампания по вакцинации, лучше будет подождать 120 дней для второго укола», – сообщил ученый.

Ремуцци считает, что такой подход позволит уже к июню получить серьезные результаты. А поскольку речь идет о сезонном вирусе, летом его распространение должно замедлиться, и это создаст дополнительные преимущества.

Эксперт указал, что для борьбы с коронавирусом требуется предпринять более серьезные усилия. «Нельзя терять ни минуты. Мы вакцинируем 400 тыс. человек в неделю. Предположим, что мы можем дойти до 700 тыс. Этого недостаточно», – сообщил он.

По мнению Ремуцци, главной нерешенной проблемой в настоящее время остается производство новых вакцин, поскольку Pfizer уже заявила, что не сможет удовлетворить все потребности. «Нужно было бы расширить договор, который AstraZeneca заключила с индийским Serum Institute и другими компаниями, и объединить все производственные мощности мира. Помимо Индии и Китая, они существуют в Южной Америке, США, Германии, их оснащает Франция», – указал он.

При этом Ремуцци обратил внимание, что Италия, фармакологическая промышленность которой занимает первое место в Европе и третье место в мире, обеспечивая 11% мирового производства лекарственных препаратов, пока вообще никак не участвует в производстве вакцин от COVID-19. Он призвал выделить 2-3 млрд евро для создания такого производства в стране.

Вакцинации от COVID-19 стартовала в Италии 27 декабря. Страна использует вакцину Pfizer. Во вторник в Италию прибыла первая партия из 47 тыс. доз вакцины американской компании Moderna. Обе прививки предусматривают проведение двух инъекций.

Вместе с тем, ранее СМИ сообщали о случаях смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии.

Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.