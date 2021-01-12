 

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия в связи с инаугурацией Байдена

12.01.2021, 14:28, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп ввел в округе Колумбия режим чрезвычайной ситуации в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 11 января.

“Президент Трамп объявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа по реагированию на чрезвычайные обстоятельства в связи с 59-й президентской инаугурацией с 11 по 24 января 2021 года”, – говорится в сообщении.

Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям должны координировать оказание помощи в случае стихийных бедствий, заявили в Белом доме.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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