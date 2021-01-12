Подозреваемый ударил полицейского на допросе в СК

12.01.2021, 14:26, Новости дня

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Подозреваемый в убийстве в ходе допроса в здании Следственного комитета в Москве нанес удар полицейскому, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 31 декабря в здании Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЮЗАО Москвы на Ленинском проспекте, сказал собеседник РИА «Новости».

«Мужчина-подозреваемый во время допроса по ст. 105 УК РФ (убийство) ударил полицейского», – указал он. По его словам, сотрудник ППС, которому нанесли удар, обратился в больницу с ссадинами.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В ноябре в Волгограде задержали водителя BMW, напавшего с монтировкой на полицейского после того, как его остановили сотрудники ДПС.