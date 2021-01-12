 

Сейсмолог оценил угрозу землетрясений в России

12.01.2021, 14:26, Новости дня
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Землетрясения, подобные тому, которое произошло минувшей ночью на границе РФ и Монголии, происходят редко, и их не стоит бояться, сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Повода для паники не должно быть, потому что землетрясения так устроены, что то густо, то пусто. Часто бывает так, что в короткий промежуток времени происходит сразу несколько сильных землетрясений. То, что произошло ночью, это, скорее, из ряда вон выходящее. Такие землетрясения происходят раз в несколько десятков лет», – передает слова сейсмолога «Звезда».

Шебалин рассказал также, от чего происходят землетрясения. Подземные толчки являются следствием взаимных перемещений литосферных блоков, которые могут разламываться на более мелкие. По границам маленьких блоков также происходят землетрясения.

Эксперт опроверг слухи о возможном катаклизме, по его словам, эти версии не имеют под собой абсолютно никаких оснований.

Напомним, во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00.32 мск. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области.

Режим ЧС ввели в шести муниципальных образованиях в Туве, жители которых ощутили афтершоки землетрясения, произошедшего во вторник на севере Монголии.



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