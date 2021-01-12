Судья возмутился поведением участников процесса по делу Голунова

12.01.2021, 14:26, Новости дня

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Судья Сергей Груздев, рассматривающий дело о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, раскритиковал участников процесса за неуважительное отношение к суду. Груздева возмутил звонок жены полицейского Игоря Ляховца секретарю суда.

«Люди не ценят человеческое отношение – и все хуже и хуже, чем ближе к прениям. Сегодня звонит жена Ляховца секретарю и говорит: «А что, нас сегодня в суд пустят?» Это то же самое, что обратиться ко мне в вагоне метро: «Что будет происходить в процессе у нас на завтрашнем заседании?» С сегодняшнего дня мое отношение изменится: больше никто никогда никому не звонит, все заявления передаете нарочно либо почтой», – передает слова судьи РИА «Новости».

«По факту вы к суду так неуважительно относитесь», – сообщил Груздев, напомнив, что секретарь входит в состав суда.

Отмечается, что допрос Голунова, который должен был состояться во вторник, перенесли на 18 января из-за неявки адвоката одного из обвиняемых.

Журналиста задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента РФ Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.

Следственный комитет предполагает, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы в 2019 году подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Источник, знакомый с материалами дела Голунова, заявил, что эксперты якобы находили в крови Голунова следы амфетамина. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что это сообщение не соответствует действительности.