Стало известно, почему жители итальянского острова не болеют COVID-19

12.01.2021, 13:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые Миланского университета выяснили, что жители острова Джильо у побережья Тосканы не болеют коронавирусом благодаря чистому воздуху и перекрестному иммунитету к похожему патогену.

На остров постоянно приезжает множество людей с материка и просто туристов, а сами жители не соблюдают социальную дистанцию. Несмотря на это, антитела обнаружили только у одного человека, передает РИА «Новости».

Ученые под руководством Антонио Боньянни провели масштабное исследование, в рамках которого сделали экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны для 634 человек, проживающих на Джильо, и для 89 приезжих.

По мнению исследователей, отсутствие случаев заражения COVID-19 на Джильо можно объяснить двумя причинами: чистейшим воздухом и вероятным наличием у всех местных жителей перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену.

Ученые планируют провести еще один раунд исследований в разгар туристического сезона, а также более детально изучить особенности микроклимата острова.

Ранее ученые выяснили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, не навредив при этом человеку.