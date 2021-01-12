 

Кулеба заявил, что визит Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке отношений между странами

12.01.2021, 11:46, Новости дня
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Визит президента Молдовы Майи Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе. Об этом 12 января в эфире канала “1+1” сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Это о перезагрузке. Самой главной новостью уже является то, что свой первый зарубежный визит президент Молдовы осуществляет в Украину, не в другие государства. Это говорит о признании Молдовой важности авторитета Украины. И вообще, мы всегда работаем над тем, чтобы авторитет Украины в нашем регионе возрастал. Мы не можем играть в более глобальные игры в любом уголке мира, на островах в Тихом океане. Но в нашем регионе авторитет Украины должен возрастать. И этот визит как раз об этом”, – сказал министр.

Он отметил, что одним из ключевых пунктов обсуждения будет приднестровское урегулирование.

“Должен сказать, что взгляды Украины и нынешнего руководства Молдовы на урегулирование приднестровской проблемы совпадают. Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав молдавского государства с выведением российских войск”, – добавил Кулеба.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

10 декабря во время встречи с Кулебой заявила, что свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину. 12 января состоится официальный визит Санду в Украину. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что 2021 год “начнут с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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