 

“Она слишком тяжелая”. Караулов рассказал, почему не будет прививаться российской вакциной от коронавируса

12.01.2021, 11:46, Новости дня
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Российский журналист Андрей Караулов рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что не будет прививаться от коронавируса SARS-CoV-2 российской вакциной.

“Буду ли я прививаться вакциной “Спутник V”? Нет!.. У меня жена умная. Она как-то сразу сказала: “Я пока не рожу…” Она очень хочет ребенка, хотя я старый, но ничего. “Я, значит, тебя не пущу”, – рассказал Караулов. 

Он сказал, что сам боится заразиться коронавирусом.

“В коронавирусе, как и в СПИДе, когда полностью теряется иммунка, самое страшное – последствия. Уже понятно, что коронавирус сам по себе не очень страшен. Как говорил [российский врач-эпидемиолог, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий] Онищенко у нас на канале недавно, это мягкий вирус, интеллигентный вирус. Ответ иммунной системы, иммунный ответ – это то, на что вирус и рассчитывает”, – отметил журналист.

По его словам, эксперты считают вакцину “Спутник V” “слишком тяжелой”.

“Онищенко вчера сказал… Я вообще удивляюсь, как его из партии до сих пор не выгнали. Уже сутки прошли. Хотя он не член партии “Единая Россия”, но в Думу-то могут не взять. Он сказал: “Вакцина “Спутник V” для 60-летних и выше опасна”. Это прозвучало из уст академика Российской академии наук. Она слишком тяжелая. Она тяжело варится. Это говорят промышленники. Она тяжело производится”, – сказал журналист.

Он отметил, что в вопросе вакцин доверяет мнению академику Российской академии наук, доктору медицинских наук Александру Чучалину.

“Личный разговор не имею права передавать, но вот Чучалин больше верит в вакцину “Вектора”, которой пока нет. Она более слабая, более щадящая”, – сказал журналист. 

Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. 

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в середине декабря. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакциной “Спутник V” уже привили более 1,5 млн человек. Кроме России, применение вакцины одобрено в Беларуси, Сербии, Аргентине и Боливии. 

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. Инфекцию там выявили почти у 3,4 млн человек, из них 61 тыс. умерли, а 2,7 млн выздоровели. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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