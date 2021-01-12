 

Число случаев COVID-19 в мире приближается к 91 млн

12.01.2021, 9:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число случаев коронавируса в мире приближается к 91 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 12 января.

Коронавирус в мире подтвердили у 90 млн 878 тыс. человек, 1 млн 945 тыс. умерли, почти 50,3 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (22,6 млн заболевших, 376 тыс. умерших);
Индия (10,5 млн заболевших, 151,2 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);
Бразилия (8,1 млн заболевших, 203,6 тыс. умерших, 7,3 млн выздоровевших);
Россия (почти 3,4 млн заболевших, 61,4 тыс. умерших, 2,77 млн выздоровевших);
Великобритания (3,1 млн заболевших, 82 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

29.06 / The Guardian – Трампа критикуют за игру в гольф в разгар эпидемии

29.06 / Минтранспорта назвало сроки восстановления международных ж/д перевозок

22.09 / Американист указала на странность выступления Трампа в ООН

10.10 / Сборщики конопли открыли огонь по полицейским в Приморье

22.12 / “Он себя даже сравнивает с Иисусом”. Песков заявил, что у Навального “мания преследования и мания величия”

14.08 / Депутат Рады заявил об уничтожении «Мотор Сич»

23.08 / Верхнюю палату парламента Японии собрались перевести на «удаленку»

07.11 / Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

30.08 / Офицера ВС Франции заподозрили в шпионаже в пользу России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска