Число случаев COVID-19 в мире приближается к 91 млн
12.01.2021, 9:04,
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Число случаев коронавируса в мире приближается к 91 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 12 января.
Коронавирус в мире подтвердили у 90 млн 878 тыс. человек, 1 млн 945 тыс. умерли, почти 50,3 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
США (22,6 млн заболевших, 376 тыс. умерших);
Индия (10,5 млн заболевших, 151,2 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);
Бразилия (8,1 млн заболевших, 203,6 тыс. умерших, 7,3 млн выздоровевших);
Россия (почти 3,4 млн заболевших, 61,4 тыс. умерших, 2,77 млн выздоровевших);
Великобритания (3,1 млн заболевших, 82 тыс. умерших).
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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