Мясников рассказал о вреде отказа от алкоголя

12.01.2021, 9:02, Новости дня

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что полный отказ от алкоголя вреден для организма.

По словам Мясникова, ряд зарубежных исследований показали, что в умеренных дозах алкоголь может помогать в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Люди, употребляющие спиртное в небольшом количестве, в целом дольше живут и реже болеют, чем те, кто вообще не употребляет горячительных напитков, отметил телеведущий, пишет «Московский комсомолец».

По словам медика, ученые подсчитали допустимую норму спиртного. «Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта», – сказал Мясников.

Это эквивалентно рюмке крепкого напитка, бокалу вина или кружке пива. Превысив эту дозу, можно нанести вред своему организму, подчеркнул Мясников.

Тем временем врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом. Она назвала это «великой пользой» от COVID-19.