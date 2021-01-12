Минобороны подало миллиардный иск к ЦС «Звездочка»

12.01.2021, 8:44, Новости дня

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны, требующего взыскать 981 млн рублей с Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск проступил в суд 11 января и к производству пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны, передает РИА «Новости».

ЦС «Звездочка» – один из крупнейших исполнителей по госконтрактам Минобороны, из-за нарушения условий которых стороны часто выясняют отношения в суде.

«Звездочка» входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.

Напомним, в декабре Минобороны потребовало 1 млрд рублей с «дочки» концерна «Алмаз-Антей».