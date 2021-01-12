Прокурор Москвы рассказал о резком росте телефонных и кибермошенничеств

12.01.2021, 8:44, Новости дня

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Число зарегистрированных в 2020 году в Москве телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с хищениями средств с банковских карт, выросло в два раза, сообщил прокурор Москвы Денис Попов.

«В прошедшем году на территории города зарегистрировано более 54 тыс. случаев хищений, совершенных путем использования мобильной связи, сети Интернет, неправомерного списания денежных средств с банковского счета, в том числе с использованием «мобильного банка», а также расчетных банковских карт, социальных сетей, интернет-мессенджеров, электронных платежных систем. По сравнению с 2019 годом [наблюдается] рост более чем в два раза», – передает ТАСС слова Попова.

«Как правило, большинство таких преступлений совершается с помощью телефонных звонков, – сообщил он. – В большинстве случаев жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, имеющие денежные накопления, инвалиды, в том числе одиноко проживающие и ведущие замкнутый образ жизни, домохозяйки. Но практика показывает, что на обман поддаются люди самых разных возрастных групп и профессий».

Попов отметил, что с ростом числа дистанционных оплат услуг и появления новых сервисов злоумышленники изобретают все новые схемы отъема денег у граждан.

«Преступники для хищения денежных средств используют излишнюю доверчивость людей, не обладающих достаточной финансовой грамотностью», – заметил прокурор столицы. В связи с этим столичная прокуратура активизировала профилактическую работу среди населения.

«Через СМИ, наш сайт и социальную сеть в «Инстаграме» мы на постоянной основе информируем население города о наиболее типичных преступных схемах, способах их распознания, новых видах преступлений», – сообщил Попов.

При поддержке правительства Москвы на улицах города, в сервисных центрах «Московский транспорт», в метро, наземном транспорте и остановках, центрах госуслуг «Мои документы» размещены разработанные совместно с Банком РФ социальные ролики, направленные на профилактику виктимного поведения в ситуации, связанной с хищением денежных средств с банковских карт. Аналогичным способом распространяются предостережения об опасности фишинговых сайтов, финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, разъясняются правила финансовой грамотности и рекомендации обращаться в случае преступного обмана.

«Для нас важно сработать на опережение и уберечь накопления москвичей от преступных посягательств мошенников. Если же преступление уже совершено – обеспечить эффективный прокурорский надзор на всех стадиях, начиная от рассмотрения заявления гражданина», – подчеркнул он.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский сообщил, что мошенники создали новые схемы воровства денег у клиентов российских банков.