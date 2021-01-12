Ученые выяснили происхождение коронавируса SARS-CoV-2

12.01.2021, 8:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты Кембриджского университета раскрыли, что ключевые генетические изменения, приведшие к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Ученые провели анализ родственного SARS-CoV-2 коронавируса RaTG13 – его геном на 96% схож с геномом возбудителя COVID-19. Выяснилось, что генетические различия затронули S-белок (белок-«шип»), который играет ключевую роль в заражении человеческой клетки. По мнению ученых, у RaTG13 этот белок не способен эффективно связываться с клеточными рецепторами человека, однако если в него вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность связывания повышается.

Кроме того, обнаружено, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей – это указывает на наличие промежуточного хозяина, говорится в пресс-релизе к научной работе, опубликованной в журнале PLOS Biology, на портале Phys.org.

По мнению ученых, у данной группы вирусов существует общий механизм, который делает их склонными к мутациям и позволяет переходить к новым хозяевам. Специалисты отмечают, что исследования могут помочь в выявлении зоонозов (циркулирующих среди животных вирусов), которые потенциально опасны для людей и могут представлять угрозу пандемии, информирует телеканал «Звезда».

Тем временем ученые из Гонконга выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть COVID-19, а также на силу ответа иммунной системы на инфекцию. Дисбаланс в микробиоме кишечника, по мнению авторов, может стать причиной длительного COVID.

Кроме того, врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом.