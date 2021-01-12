Россиян предупредили о рисках использования бесплатных сим-карт

12.01.2021, 6:12, Новости дня

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По словам известного эксперта по кибербезопасности Дмитрия Пудова, пользователям стоило бы опасаться установки на свои устройства бесплатных сим-карт, а также тех, которые можно купить на улице.

Не исключено, что в них заложены алгоритмы, которые помогут злоумышленникам совершать атаки на ваши аккаунты, отмечает специалист. Были случаи, когда подаренная среди улицы «симка» позволяла перенаправлять все звонки и СМС-сообщения на третье устройство, которое принадлежало хакеру.

Теперь представьте, что кому-то сразу становятся известны присылаемые из банков коды подтверждения, вводимые логины и пароли, а также другая информация, которая носит исключительно конфиденциальный характер.