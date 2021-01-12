Президент Португалии заразился коронавирусом

12.01.2021, 2:46, Новости дня

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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщила его пресс-служба 11 января.

Болезнь у 72-летнего ди Соузы протекает бессимптомно.

Президент Португалии сообщил о своей болезни министру здравоохранения и главе правительства. Он отменил все встречи на ближайшие несколько дней, самоизолировался в президентской резиденции в Лиссабоне и будет находиться там, ожидая результатов эпидемического расследования, сказано в релизе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Португалии зафиксировали 489,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 7,9 тыс. пациентов умерли, 372 тыс. – выздоровели.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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