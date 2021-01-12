 

Полицейских отстранили из-за предполагаемого участия в беспорядках в Вашингтоне

12.01.2021, 2:24, Новости дня
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В связи с предполагаемым участием в беспорядках в Вашингтоне отстранены два офицера полиции Капитолия, сообщил член Палаты представителей США Тимоти Райан.

Один из отстраненных офицеров сгласился сделать селфи со сторонниками президента США Дональда Трампа, которые ворвались в здание Конгресса. Другой офицер надел «шапку MAGA» (Make America Great Again, «Вернем Америке былое величие» – лозунг Трампа) и «начал направлять некоторых людей». Райан также сообщил, что еще один человек был арестован. Кроме того,  расследование ведется в отношении 10–15 полицейских, передает CNN.

Как информирует ТАСС, Райан – демократ от штата Огайо, член комитета по ассигнованиям нижней палаты Конгресса, возглавляет в ней подкомитет по законодательной ветви власти, формирующий бюджет полиции Капитолия. Сейчас подкомитет занимается расследованием реакции полиции на штурм Капитолия.

Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.



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